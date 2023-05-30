В Удмуртии выполнили 32% от заявленного объёма работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Удмуртии выполнили более 32% от заявленного объёма работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Идём с опережением графика на 7%», — заявил начальник отдела планирования строительства дорог Миндортранса республики Анатолий Булдаков.

В частности, рабочая комиссия проверила ход работ на улице Ленина в Ижевске.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.