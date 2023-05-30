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В Петербурге подготовили 14 пляжей в Курортном районе к летнему сезону

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В Курортном районе Санкт-Петербурга проверили и подготовили к летнему сезону 14 пляжей.
В Петербурге подготовили 14 пляжей в Курортном районе к летнему сезону
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В 2023 году работы по благоустройству проходят на Сестрорецком пляже, а в 2024-м благоустроят пляжи в Дюнах.

Специалисты проверили участки на наличие и техническое состояние пляжной мебели, кабинок для переодевания, малых архитектурных форм, спасательного оборудования. Также проверено санитарное состояние пляжей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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