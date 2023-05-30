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Депутат Разворотнева: граждане вправе требовать перерасчёт по ЖКХ в случае некачественных услуг

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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что граждане вправе требовать перерасчёт за свет и воду, если услуги были оказаны некачественно.
Депутат Разворотнева: граждане вправе требовать перерасчёт по ЖКХ в случае некачественных услуг
  • РИА Новости

«Есть постановление правительства, в котором указаны правила предоставления коммунальных услуг. Если они предоставляются ненадлежащего качества, допустим, какой-то коммунальный ресурс, например вода, электроэнергия, отсутствует длительное время, можно потребовать произвести перерасчёт», — сказала депутат в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если кажется, что услуга ненадлежащего качества, то нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, специалисты которой должны документально подтвердить проблему.

«И тогда начинается период, за который у вас осуществляется перерасчёт. Как правило, аварийно-диспетчерская служба для составления акта привлекает управляющую компанию», — уточнила Разворотнева.

Она добавила, что окончанием периода является ещё один акт, который подписывается после устранения недостатков.

Ранее Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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