Депутат Разворотнева: граждане вправе требовать перерасчёт по ЖКХ в случае некачественных услуг

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что граждане вправе требовать перерасчёт за свет и воду, если услуги были оказаны некачественно.

«Есть постановление правительства, в котором указаны правила предоставления коммунальных услуг. Если они предоставляются ненадлежащего качества, допустим, какой-то коммунальный ресурс, например вода, электроэнергия, отсутствует длительное время, можно потребовать произвести перерасчёт», — сказала депутат в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если кажется, что услуга ненадлежащего качества, то нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, специалисты которой должны документально подтвердить проблему.

«И тогда начинается период, за который у вас осуществляется перерасчёт. Как правило, аварийно-диспетчерская служба для составления акта привлекает управляющую компанию», — уточнила Разворотнева.

Она добавила, что окончанием периода является ещё один акт, который подписывается после устранения недостатков.

Ранее Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.