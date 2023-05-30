В Приморье установят 20 станций быстрой зарядки для электромобилей

В Артёме, Уссурийске, Находке и Владивостоке к ноябрю этого года установят 20 станций быстрой зарядки для электромобилей.

Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

«Уже определены земельные участки по размещению электрозарядных станций, получены все разрешения, в том числе по присоединению оборудования к инженерной инфраструктуре», — уточняется в сообщении.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.