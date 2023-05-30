Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Приморье установят 20 станций быстрой зарядки для электромобилей

Короткая ссылка
В Артёме, Уссурийске, Находке и Владивостоке к ноябрю этого года установят 20 станций быстрой зарядки для электромобилей.
В Приморье установят 20 станций быстрой зарядки для электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

«Уже определены земельные участки по размещению электрозарядных станций, получены все разрешения, в том числе по присоединению оборудования к инженерной инфраструктуре», — уточняется в сообщении.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить