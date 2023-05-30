В Симферополе проводят проверку по факту падения дерева на женщину
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на надзорное ведомство.
Специалисты проверят соблюдение требований законодательства и оценят действия уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.
В настоящее время женщина находится в больнице.
Ранее глава Саратова Лада Мокроусова выразила соболезнования близким погибших при падении дерева в городском парке и заверила, что власти окажут помощь пострадавшим.