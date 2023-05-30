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В Симферополе проводят проверку по факту падения дерева на женщину

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Прокуратура Крыма проводит проверку по факту падения дерева на женщину в Симферополе.
В Симферополе проводят проверку по факту падения дерева на женщину
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на надзорное ведомство.

Специалисты проверят соблюдение требований законодательства и оценят действия уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.

В настоящее время женщина находится в больнице.

Ранее глава Саратова Лада Мокроусова выразила соболезнования близким погибших при падении дерева в городском парке и заверила, что власти окажут помощь пострадавшим.

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