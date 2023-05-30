В Тюмени проверили на безопасность более 240 детских лагерей

В Тюмени сотрудники Росгвардии совместно с представителями УМВД и МЧС обследовали 241 учреждение на готовность к безопасному отдыху детей.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Проведена объёмная работа. Мы проверили готовность учреждений к летнему периоду. Это как антитеррористическая защищённость, так и противопожарная безопасность», — заявил на пресс-конференции начальник отдела вневедомственной охраны по Тюмени Александр Савин.

По его словам, также был проведён инструктаж с собственниками.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.