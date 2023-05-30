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В Приморье расширят ТОР «Надеждинская»

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В Приморском крае расширят границы территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Приморье расширят ТОР «Надеждинская»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В «Надеждинскую» добавят новые участки под инвестиционные проекты на острове Русский, а саму ТОР переименуют в «Приморье».

Общий объём инвестиций в строительство объектов на острове превысит 43,6 млрд рублей.

Что касается ТОР «Михайловский», то её границы расширят под создание многофункционального сельскохозяйственного комплекса.

Ранее НСН сообщала, что на неэффективно используемом участке в Коммунарке построят технопарк и ТРЦ.

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