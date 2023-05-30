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Исследование: в России выросли продажи туристических палаток и наборов для выживания в лесу

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Продажи туристических палаток в России с 1 по 25 мая выросли на 121% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Рост продаж наборов для выживания в лесу составил 32%, спальных мешков — на 84%.
Исследование: в России выросли продажи туристических палаток и наборов для выживания в лесу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Палатки и спальные мешки отлично подходят под короткий отдых на выходные, каникулы и ситуативное планирование отпуска в текущих условиях. Текущей весной продажи товаров для активного отдыха поддерживает также солнечная погода апреля — мая», — заявили эксперты.

Там также отметили, что развивается сфера кемпингов, глэмпингов и концепций со свободным посещением мест отдыха.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.

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