Исследование: в России выросли продажи туристических палаток и наборов для выживания в лесу
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Палатки и спальные мешки отлично подходят под короткий отдых на выходные, каникулы и ситуативное планирование отпуска в текущих условиях. Текущей весной продажи товаров для активного отдыха поддерживает также солнечная погода апреля — мая», — заявили эксперты.
Там также отметили, что развивается сфера кемпингов, глэмпингов и концепций со свободным посещением мест отдыха.
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.