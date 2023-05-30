В Москве построят 11 спортивных объектов в рамках проектов КРТ

В девяти районах Москвы продолжаются проекты комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых предусмотрено строительство 11 спортивных объектов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Почти каждый третий проект комплексного развития территорий учитывает создание инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. На месте неиспользуемых территорий, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 11 спорткомплексов общей площадью около 72 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

По его словам, это позволит создать около 3500 рабочих мест.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.