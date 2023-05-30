Турэксперт Осипова: отдых в Турции не станет дешевле из-за снижения курса лиры

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что снижение курса турецкой лиры не скажется на стоимости туров в Турцию.

«Цены на отдых остались прежними. Расчёт у нас раньше был в долларах, сейчас он идёт в евро. Поэтому на стоимости тура снижение курса лиры вряд ли отразится», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, считает эксперт, покупки во время отдыха в Турции могут быть дешевле.

«Если я, например, в лирах покупаю какую-то вещь, она будет дешевле. В лирах вообще выгоднее рассчитываться на территории Турции. Все стараются всё покупать в лирах», — добавила Осипова.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.