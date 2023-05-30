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Исследование: Истра и Видное возглавили рейтинг Подмосковья по темпам снижения стоимости вторичного жилья

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Истра, Видное, Фрязино и Чехов стали лидерами рейтинга городов Московской области по темпам снижения средней стоимости квадратного метра вторичного жилья, заявили в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».
Исследование: Истра и Видное возглавили рейтинг Подмосковья по темпам снижения стоимости вторичного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В Истре с мая 2022 года по май 2023 года цена снизилась на 14,3% — в среднем до 131 328 рублей за квадратный метр.

На втором месте оказалось Видное (снижение на 6,2%, до 157 369 рублей). Далее следуют Фрязино и Чехов.

«В наибольшем минусе локации, наиболее переоценённые в прежние годы, которые дорожали ранее быстрее рынка в целом. Истра — один из таких примеров», — заявил руководитель аналитического центра Олег Репченко.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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