Исследование: Истра и Видное возглавили рейтинг Подмосковья по темпам снижения стоимости вторичного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В Истре с мая 2022 года по май 2023 года цена снизилась на 14,3% — в среднем до 131 328 рублей за квадратный метр.
На втором месте оказалось Видное (снижение на 6,2%, до 157 369 рублей). Далее следуют Фрязино и Чехов.
«В наибольшем минусе локации, наиболее переоценённые в прежние годы, которые дорожали ранее быстрее рынка в целом. Истра — один из таких примеров», — заявил руководитель аналитического центра Олег Репченко.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.