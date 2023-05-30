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Глава СК поручил возобновить следствие по делу о пропаже подростка в Новосибирске в 2012 году

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возобновить следствие по делу о пропаже подростка в Новосибирске в 2012 году.
Глава СК поручил возобновить следствие по делу о пропаже подростка в Новосибирске в 2012 году
  • РИА Новости

Об этом пишет Сиб.фм.

В день исчезновения 16-летний подросток вышел из школы и пропал по дороге домой.

Спустя два года после исчезновения подростка в Томской области было найдено тело. Данные экспертизы подтвердили, что оно принадлежит пропавшему школьнику. Однако его мать отказывается в это верить. После этого расследование было приостановлено.

Ранее Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщил, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей на днях 15-летней девочки.

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