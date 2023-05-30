Коренные северяне получили гранты на 4 млн рублей в ЯНАО

Коренные северяне получили гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Гранты получат два предпринимателя, два крестьянских хозяйства и община на сумму 3,5 млн рублей. Ещё четыре индивидуально работающих мастера — по 200 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В частности, родовая община ненцев «Яра-Яха» купит на грантовые средства подвесной лодочный мотор для быстрой доставки ряпушки на рыбоперерабатывающий завод.

Четыре мастера из числа коренных малочисленных народов Севера получили гранты на сохранение культурных традиций северян.

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