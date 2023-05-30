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Коренные северяне получили гранты на 4 млн рублей в ЯНАО

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Коренные северяне получили гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Коренные северяне получили гранты на 4 млн рублей в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Гранты получат два предпринимателя, два крестьянских хозяйства и община на сумму 3,5 млн рублей. Ещё четыре индивидуально работающих мастера — по 200 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В частности, родовая община ненцев «Яра-Яха» купит на грантовые средства подвесной лодочный мотор для быстрой доставки ряпушки на рыбоперерабатывающий завод.

Четыре мастера из числа коренных малочисленных народов Севера получили гранты на сохранение культурных традиций северян.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.

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