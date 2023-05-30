В России запретили бело-сине-белый флаг — символ украинского «Легиона «Свобода России»

В России запретили бело-сине-белый флаг как символ запрещённого украинского «Легиона «Свобода России»*.

Как сообщает РИА Новости, Зеленоградским судом уже вынесен как минимум один штраф за демонстрацию данного символа запрещённой украинской террористической организации.

В марте Верховный суд России признал террористическим и запретил в России украинский «Легион «Свобода России».

*«Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.