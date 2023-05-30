Путин проведёт 31 мая совещание с кабмином по вопросам инвестиционной политики регионов

Президент России Владимир Путин 31 мая проведёт в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам региональной инвестиционной политики.

«31 мая Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной темой станут вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией «дорожных карт» по трансформации делового климата.

26 мая Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.