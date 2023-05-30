Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин проведёт 31 мая совещание с кабмином по вопросам инвестиционной политики регионов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 31 мая проведёт в формате видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам региональной инвестиционной политики.
Путин проведёт 31 мая совещание с кабмином по вопросам инвестиционной политики регионов
  • РИА Новости

«31 мая Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной темой станут вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией «дорожных карт» по трансформации делового климата.

26 мая Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить