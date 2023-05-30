В Ленобласти дорогу Аннино — Разбегаево отремонтируют до 2025 года

В Ломоносовском районе Ленинградской области проведут капитальный ремонт дороги Аннино — Разбегаево.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Дорога проходит через Иннолово, Рюмки и Большие Томики. В общей сложности отремонтируют 8 км трассы.

Обновление также коснётся моста через реку Стрелку.

Работы планируют завершить до 2025 года.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.