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Бочкарёв: в Перове завершается строительство ФОКа с бассейном

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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Перове входит в завершающую стадию, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Перове завершается строительство ФОКа с бассейном
  • Gettyimages.ru

«Сейчас здесь ведутся фасадные работы, внутренняя отделка, благоустройство территории», — сообщил он.

По его словам, на этом же участке на улице Перовская инвестор планирует построить девятиэтажное административное здание, первые три этажа которого займёт закрытый паркинг на 75 машино-мест.

В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин уточнил, что в составе ФОКа предусмотрены зона бассейнов, тренажёрный зал, залы групповых программ, помещения свободного назначения, административные и прочие сопутствующие помещения.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что по итогам последнего социологического исследования, почти половина москвичей имеют фитнес-центры недалеко от дома.

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