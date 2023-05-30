Представитель Банка России Лях предостерёг от взаимодействия с финансовыми мошенниками

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, как не стать жертвой мошенников, предлагающих «выгодные инвестиции» в интернете.

По данным Центробанка, число финансовых пирамид в России за год выросло более чем вдвое. Только за I квартал эксперты выявили более двух тысяч, сообщает kp.ru.

Зачастую мошенники в интернете предлагают жертве вложить средства в «прибыльный бизнес».

Такие предложения псевдоинвестиций чаще всего идут от компаний из-за рубежа, их организаторы предпочитают переводы в криптовалюте, что очень затрудняет их отслеживание, отметил Лях.

«Есть предложения якобы инвестиций в производство, недвижимость, торговлю продуктами или лекарствами. Но нужно понимать: если у компании нет лицензии Банка России, то она просто-напросто пытается на вас заработать. Завтра она возьмёт ваши деньги и будет скрываться от вас», — предупредил эксперт.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.