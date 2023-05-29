Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На западе Москвы почти 50 мигрантов задержаны в ходе рейда за нарушения правопорядка

Короткая ссылка
На западе Москвы около 50 иностранных граждан задержаны в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как говорится в заявлении, в полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им и их родителям.

«Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержаны порядка 50 иностранных граждан», — сказано в сообщении.

20 января стало известно, что более 214 тыс. административных правонарушений миграционного законодательства выявили в Москве в прошедшем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить