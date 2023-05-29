На западе Москвы почти 50 мигрантов задержаны в ходе рейда за нарушения правопорядка

На западе Москвы около 50 иностранных граждан задержаны в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как говорится в заявлении, в полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им и их родителям.

«Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержаны порядка 50 иностранных граждан», — сказано в сообщении.

20 января стало известно, что более 214 тыс. административных правонарушений миграционного законодательства выявили в Москве в прошедшем году.