На западе Москвы почти 50 мигрантов задержаны в ходе рейда за нарушения правопорядка
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как говорится в заявлении, в полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им и их родителям.
«Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержаны порядка 50 иностранных граждан», — сказано в сообщении.
20 января стало известно, что более 214 тыс. административных правонарушений миграционного законодательства выявили в Москве в прошедшем году.