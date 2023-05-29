Ипотечный брокер Ракута дал советы по выбору съёмного жилья

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что если квартиру сдают агенты, то у них должна быть либо доверенность, либо договор с собственником, поэтому перед тем, как вносить средства, нужно получить данные владельца.

«В первую очередь при заключении договора надо проверить правоустанавливающие документы о том, что человек является реальным собственником либо действует по доверенности. Доверенность должна быть легитимной», — пояснил Ракута в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если арендодатель или агент требует оплату до подписания договора, то стоит насторожиться.

«Не вносите предоплату онлайн, пока вы не убедились, что с договором всё нормально и вы уже точно понимаете, с кем имеете дело и за что платите», — уточнил эксперт.

Ракута также посоветовал помнить, что если стоимость аренды очень низкая, то это сигнал задуматься почему.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.