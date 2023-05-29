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Профессор Воробьёв рассказал о нетипичных проявлениях постковидного синдрома

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Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.

«При постковидном синдроме происходит поражение мелких сосудов, питающих преимущественно нервную систему. Отсюда многообразие проявлений — головная боль, неустойчивая температура (как повышенная, так и пониженная), неустойчивое артериальное давление, расфокусировка зрения, трудности собраться с мыслями, нарушения памяти», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Воробьёв, постковид способен повлиять и на нервную систему, регулирующую ЖКТ.

По словам врача, постковидный синдром поддаётся терапии, главное — не заниматься самолечением.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса о вероятности появления в будущем новой пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку.

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