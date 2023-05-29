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Индустриальный парк построят в Анапе

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В Анапе планируют построить индустриальный парк «Воскресенский», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В планах создание индустриального парка «Воскресенский», который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона. Там откроются предприятия фармацевтической, лёгкой, мебельной промышленности», — отметил Кондратьев.

При создании парка особое внимание уделят сегменту бизнеса, ориентированного на предоставление услуг в сфере гостеприимства.

Ранее НСН сообщала, что на неэффективно используемом участке в Коммунарке построят технопарк и ТРЦ.

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