Индустриальный парк построят в Анапе

В Анапе планируют построить индустриальный парк «Воскресенский», заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В планах создание индустриального парка «Воскресенский», который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона. Там откроются предприятия фармацевтической, лёгкой, мебельной промышленности», — отметил Кондратьев.

При создании парка особое внимание уделят сегменту бизнеса, ориентированного на предоставление услуг в сфере гостеприимства.

Ранее НСН сообщала, что на неэффективно используемом участке в Коммунарке построят технопарк и ТРЦ.