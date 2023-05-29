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Нижний Новгород получит первые электробусы до конца года

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Первые электробусы прибудут в Нижний Новгород до конца 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на сайт правительства России.

Как заявил зампред кабмина Марат Хуснуллин, 284 электробуса, помимо Нижегородской области, доставят ещё в девять субъектов.

С начала года городские агломерации получили 61 транспортное средство — 46 автобусов и 15 троллейбусов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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