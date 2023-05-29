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В Тюменской области сумма грантов для социально ориентированных НКО превысила 85 млн рублей

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На заседании координационного совета в правительстве Тюменской области обсудили вопросы развития некоммерческих организаций. В настоящее время в регионе работает более 2000 НКО, из них около 400 активно взаимодействуют с органами власти.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«Они участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших земляков. Эти организации — наши партнёры практически во всех сферах социальной жизни региона», — сказал губернатор Александр Моор.

В 2023 году из регионального бюджета дополнительно направили 25 млн рублей на поддержку социальных инициатив. Общая сумма конкурса, с учётом средств от Фонда президентских грантов, превышает 85 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.

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