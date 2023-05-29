В Тюменской области сумма грантов для социально ориентированных НКО превысила 85 млн рублей
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
«Они участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших земляков. Эти организации — наши партнёры практически во всех сферах социальной жизни региона», — сказал губернатор Александр Моор.
В 2023 году из регионального бюджета дополнительно направили 25 млн рублей на поддержку социальных инициатив. Общая сумма конкурса, с учётом средств от Фонда президентских грантов, превышает 85 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.