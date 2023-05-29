В Самарской области в секторе МСП заняты 40% трудоспособного населения

В Самарской области в секторе малого и среднего предпринимательства заняты около 40% трудоспособного населения. В регионе работает 131,9 тыс. субъектов МСП, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

«Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растёт численность занятых в малом и среднем предпринимательстве — она составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в этой сфере регион занимает первое место в ПФО», — заявил глава ведомства Дмитрий Богданов.

Самозанятых в регионе насчитывается более 175 тыс.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.