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В Самарской области в секторе МСП заняты 40% трудоспособного населения

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В Самарской области в секторе малого и среднего предпринимательства заняты около 40% трудоспособного населения. В регионе работает 131,9 тыс. субъектов МСП, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

«Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растёт численность занятых в малом и среднем предпринимательстве — она составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в этой сфере регион занимает первое место в ПФО», — заявил глава ведомства Дмитрий Богданов.

Самозанятых в регионе насчитывается более 175 тыс.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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