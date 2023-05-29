В Самарской области в секторе МСП заняты 40% трудоспособного населения
Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
«Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растёт численность занятых в малом и среднем предпринимательстве — она составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в этой сфере регион занимает первое место в ПФО», — заявил глава ведомства Дмитрий Богданов.
Самозанятых в регионе насчитывается более 175 тыс.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.