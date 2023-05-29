Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Маткапитал в Ставропольском крае получили 4,8 тысячи семей с начала года

Короткая ссылка
В Ставропольском крае материнский капитал получили 4,8 тыс. семей с начала 2023 года. За всё время действия программы господдержкой в регионе воспользовались около 250 тыс. семей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства.

«Хочу напомнить, что сертификат выдаётся органами СФР автоматически. С середины апреля 2020 года в проактивном режиме в крае выдано уже свыше 47,7 тыс. сертификатов на материнский капитал», — заявила управляющий отделением Социального фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Большинство семей используют маткапитал для улучшения жилищных условий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что обучение в школах приёмных родителей в Московской области прошли свыше 20 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить