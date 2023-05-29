Маткапитал в Ставропольском крае получили 4,8 тысячи семей с начала года

В Ставропольском крае материнский капитал получили 4,8 тыс. семей с начала 2023 года. За всё время действия программы господдержкой в регионе воспользовались около 250 тыс. семей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства.

«Хочу напомнить, что сертификат выдаётся органами СФР автоматически. С середины апреля 2020 года в проактивном режиме в крае выдано уже свыше 47,7 тыс. сертификатов на материнский капитал», — заявила управляющий отделением Социального фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Большинство семей используют маткапитал для улучшения жилищных условий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что обучение в школах приёмных родителей в Московской области прошли свыше 20 тыс. человек.