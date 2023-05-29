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В России поступили в продажу электрические кроссоверы Neta V за 2,1 млн рублей

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В России дилеры начали продавать китайский электрокроссовер Neta V.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что лоты таких автомобилей опубликованы в онлайн-сервисах с объявлениями. Машины можно купить в Амурской и Московской областях.

Так, дилер из Благовещенска предлагает купить автомобиль за 2,1 млн руб.

Компания из Красногорска оценила Neta V в 2,3 млн руб.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноимённом автомобильном заводе.

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