В России поступили в продажу электрические кроссоверы Neta V за 2,1 млн рублей
Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что лоты таких автомобилей опубликованы в онлайн-сервисах с объявлениями. Машины можно купить в Амурской и Московской областях.
Так, дилер из Благовещенска предлагает купить автомобиль за 2,1 млн руб.
Компания из Красногорска оценила Neta V в 2,3 млн руб.
Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноимённом автомобильном заводе.