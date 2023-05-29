Президент России Владимир Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. На него будут возложены полномочия принимать оперативные решения.

В указе президента говорится, что президиум будет создан в целях совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии.

Решения, принимаемые президиумом, будут направлены на обеспечение реализации задач и функций, отнесённых к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии.

В декабре прошлого года Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России. Данную позицию занял зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.