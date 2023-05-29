Адвокат Финогенова порекомендовала отказываться от услуг юрфирм без офиса

Адвокат, председатель коллегии адвокатов и партнёр группы «Победа» Елена Финогенова рассказала, на какие факторы необходимо обращать внимание при выборе юриста.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, первое, что должно насторожить клиента — предложение адвоката пропустить подписание договора об оказании услуг и оплатить по счетам наличными или на личную банковскую карту специалиста.

Кроме того, не стоит доверять адвокатам, распространяющим информацию о клиентах, особенно если речь идёт о своей рекламе за счёт клиентов.

Наличие офиса у специалиста является важным фактором, добавила Финогенова.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с URA.RU рассказал о мошеннических схемах в сфере видеоигр, которые получили распространение после того, как некоторые зарубежные компании покинули российский рынок.