Матвиенко выступила на Невском международном экологическом конгрессе
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
Как отметила Матвиенко, международная безопасность в сфере экологии должна быть равной и неделимой для всех.
«Это сфера, из которой должен быть исключён «экологический эгоизм» ряда стран, стремление улучшить экологическую обстановку для себя», — отметила она.
По её словам, также неприемлем бессодержательный экологический популизм.
«В противовес этим подходам предлагаем профессиональную многостороннюю дискуссию, поиск наиболее эффективных решений экологических проблем», — сказала председатель Совфеда.
Она добавила, что тема бережного отношения к природе — одно из ключевых направлений государственной политики России.
Ранее телеканал «360» сообщал, что вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах.