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Матвиенко выступила на Невском международном экологическом конгрессе

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Невского международного экологического конгресса.
Матвиенко выступила на Невском международном экологическом конгрессе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

Как отметила Матвиенко, международная безопасность в сфере экологии должна быть равной и неделимой для всех.

«Это сфера, из которой должен быть исключён «экологический эгоизм» ряда стран, стремление улучшить экологическую обстановку для себя», — отметила она.

По её словам, также неприемлем бессодержательный экологический популизм.

«В противовес этим подходам предлагаем профессиональную многостороннюю дискуссию, поиск наиболее эффективных решений экологических проблем», — сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что тема бережного отношения к природе — одно из ключевых направлений государственной политики России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах.

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