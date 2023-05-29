Матвиенко выступила на Невском международном экологическом конгрессе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Невского международного экологического конгресса.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Как отметила Матвиенко, международная безопасность в сфере экологии должна быть равной и неделимой для всех.

«Это сфера, из которой должен быть исключён «экологический эгоизм» ряда стран, стремление улучшить экологическую обстановку для себя», — отметила она.

По её словам, также неприемлем бессодержательный экологический популизм.

«В противовес этим подходам предлагаем профессиональную многостороннюю дискуссию, поиск наиболее эффективных решений экологических проблем», — сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что тема бережного отношения к природе — одно из ключевых направлений государственной политики России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах.