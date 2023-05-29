На ремонт и строительство дорог в Казани выделили в текущем году 24 млрд рублей

На ремонт и строительство дорог в Казани выделили в 2023 году 24 млрд рублей. Об этом заявил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По данным издания «Реальное время», всего будет отремонтировано 12 участков дорог. В частности, ожидается ремонт на улицах Ударной, Пржевальского, Ленинградской, Вересаева, Адоратского.

Кроме того, по словам Куляжева, планируется ремонт объектов улично-дорожной сети Казани. Работы пройдут на 35 улицах, среди которых Лукина, Камчатская, Школьная и другие.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.