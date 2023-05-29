Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На ремонт и строительство дорог в Казани выделили в текущем году 24 млрд рублей

Короткая ссылка
На ремонт и строительство дорог в Казани выделили в 2023 году 24 млрд рублей. Об этом заявил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.
На ремонт и строительство дорог в Казани выделили в текущем году 24 млрд рублей
  • РИА Новости

По данным издания «Реальное время», всего будет отремонтировано 12 участков дорог. В частности, ожидается ремонт на улицах Ударной, Пржевальского, Ленинградской, Вересаева, Адоратского.

Кроме того, по словам Куляжева, планируется ремонт объектов улично-дорожной сети Казани. Работы пройдут на 35 улицах, среди которых Лукина, Камчатская, Школьная и другие. 

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить