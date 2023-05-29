Собянин рассказал о работах по благоустройству территории вблизи кластера «Ломоносов»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по благоустройству территории кластера «Ломоносов» в районе Раменки, между проспектом Вернадского и улицей Светланова.

Об этом пишет НСН.

По словам мэра, в настоящее время там воплощается в жизнь крупнейший проект научно-технологического развития страны — инновационный центр МГУ «Воробьёвы горы».

Собянин напомнил, что недавно президент России Владимир Путин открыл флагманский объект ИНТЦ — кластер «Ломоносов».

В настоящее время проводится благоустройство прилегающей территории. Там будет сформировано качественное общественное пространство, отметил мэр.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».