Суд оправдал обвиняемых в перестрелке под Ростовом в 2019 году

Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей оправдал шестерых обвиняемых в перестрелке в Орловском районе Ростовской области, произошедшей в 2019 году, в которой погибли пять человек.

«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Отмечается, что подсудимыми были шесть человек — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов.

По данным следствия, 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошёл конфликт из-за участков для выпаса скота.

В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое были ранены.