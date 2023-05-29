Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд оправдал обвиняемых в перестрелке под Ростовом в 2019 году

Короткая ссылка
Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей оправдал шестерых обвиняемых в перестрелке в Орловском районе Ростовской области, произошедшей в 2019 году, в которой погибли пять человек.
Суд оправдал обвиняемых в перестрелке под Ростовом в 2019 году
  • РИА Новости

«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Отмечается, что подсудимыми были шесть человек — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов.

По данным следствия, 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошёл конфликт из-за участков для выпаса скота. 

В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое были ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить