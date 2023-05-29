Суд оправдал обвиняемых в перестрелке под Ростовом в 2019 году
- РИА Новости
«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений», — цитирует РИА Новости представителя суда.
Отмечается, что подсудимыми были шесть человек — Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов.
По данным следствия, 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошёл конфликт из-за участков для выпаса скота.
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое были ранены.