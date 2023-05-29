СК возбудил дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб подросток
Следственный комитет возбудил дело после ДТП, которое произошло на севере города 28 мая в районе Новосходненского шоссе. Тогда 14-летний подросток ехал на велосипеде по тротуару, где столкнулся с фурой, мальчик погиб.
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Как утверждается, водитель фуры покинул место аварии.
Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен