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СК возбудил дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб подросток

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Следственный комитет возбудил дело после ДТП, которое произошло на севере города 28 мая в районе Новосходненского шоссе. Тогда 14-летний подросток ехал на велосипеде по тротуару, где столкнулся с фурой, мальчик погиб.
СК возбудил дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб подросток
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Как утверждается, водитель фуры покинул место аварии.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.

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