СК возбудил дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб подросток

Следственный комитет возбудил дело после ДТП, которое произошло на севере города 28 мая в районе Новосходненского шоссе. Тогда 14-летний подросток ехал на велосипеде по тротуару, где столкнулся с фурой, мальчик погиб.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Как утверждается, водитель фуры покинул место аварии. Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.