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Свыше 180 гектаров леса расчистили от борщевика Сосновского в Московской области

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В Московской области свыше 180 га леса расчистили от борщевика Сосновского.
Свыше 180 гектаров леса расчистили от борщевика Сосновского в Московской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Комитета лесного хозяйства.

Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, на проведение работ по борьбе с борщевиком Комлесхоз Подмосковья заключил пять госконтрактов.

«Площадь, пройденная работами, составила 189,33 га или 29,2% от плана», — рассказал Филимонов.

Ранее progorod43 со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщил, что в Кировской области приступили к работе по борьбе с борщевиком Сосновского. Мероприятия проводятся в рамках реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса региона.

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