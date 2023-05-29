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Названы причины, по которым россияне отказываются от «вторички» в пользу новостроек

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Специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости» провели исследование и выяснили, почему россияне отдают предпочтение квартирам в новых домах и что заставляет их отказываться от приобретения объектов на вторичном рынке.

Об этом пишут «Известия».

Повышенная процентная ставка по ипотеке, 10—12% годовых, является самой распространённой причиной, по которой россияне отказываются от приобретения жилья на вторичном рынке и выбирают новостройки. Покупателей смущает и тот факт, что в этом сегменте не так много льготных программ, на этом фоне покупка на первичном рынке выглядит более привлекательно. В общей сложности 65% покупателей отказываются от таких сделок по этим причинам.

Ещё четверть покупателей отказываются от приобретения жилья на «вторичке», так как не хотят вкладываться в капитальный ремонт.

Третьей частой причиной отказа является неудовлетворительное состояние дома. По данным экспертов, доля отказавшихся от сделки из-за этого — 10%.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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