Актёра Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам тюрьмы
- РИА Новости
«Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима за совершение преступления», — говорится в сообщении.
Кроме того, по решению суда артист обязан выплатить вдове Тропко компенсацию за моральный ущерб в размере 3 млн рублей.
Уточнялось, что после избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.