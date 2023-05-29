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Актёра Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам тюрьмы

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За избиение экс-замглавы Минэнерго России Леонида Тропко актёра Глеба Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам колонии, заявили в московской прокуратуре.
Актёра Нейжмак-Иорданского приговорили к восьми годам тюрьмы
  • РИА Новости

«Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима за совершение преступления», — говорится в сообщении.

Кроме того, по решению суда артист обязан выплатить вдове Тропко компенсацию за моральный ущерб в размере 3 млн рублей.

Уточнялось, что после избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.

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