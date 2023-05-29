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Аналитики назвали стоимость самой дешёвой квартиры в новостройке бизнес-класса

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Аналитики VSN Realty выяснили, что стоимость квартиры в новостройке бизнес-класса в столице площадью 29,9 кв. м без отделки составляет 6,96 млн рублей. На данный момент это лот с самой низкой ценой в этом сегменте недвижимости.

Об этом пишут «Известия».

Всего в границах старой Москвы строится 38 жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, которые будут введены в эксплуатацию со II по IV квартал 2023 года.

В их числе — семь премиальных проектов с диапазоном цен от 20,1 млн и до 601 млн рублей.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что в экспозиции сегодня около 4 тыс. лотов, в частности есть и объекты площадью от 150 до 260 кв. м.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.

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