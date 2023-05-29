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Мишустин заявил о необходимости открыть в новых регионах России центры «Мой бизнес»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости открыть в новых российских регионах центры «Мой бизнес».
Мишустин заявил о необходимости открыть в новых регионах России центры «Мой бизнес»
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в целом же, по словам премьера, интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в общую систему поддержки МСП является одной из первостепенных задач на сегодня.

«Формируется институциональная база. Вновь создаваемые индивидуальные предприниматели и юридические лица включаются в Единый реестр МСП. Сами российские субъекты тоже присоединяются к такой работе», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым поднял вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах.

Министр отметил, что в новых регионах активно регистрируется бизнес: «с начала года 65 тыс. компаний вновь зарегистрированы».

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