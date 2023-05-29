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Свыше 0,5 млн туристов посетили Мурманскую область в 2022 году

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сообщил, что регион посетили 540 тыс. туристов по итогам 2022 года. Это на 11% больше, чем в 2021-м.

Об этом информирует Агентство бизнес-новостей.

«За четыре года мы вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 млн рублей. Также за этот период наш регион посетили более 1,8 млн человек, а за 2019—2021 годы доходы отрасли составили 9,3 млрд рублей», — уточнил Чибис.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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