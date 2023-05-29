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Прокуратура проведёт проверку после массовых жалоб на запах в центре Кирова

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Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился к прокуратуре с просьбой помочь разобраться с ситуацией с неприятным запахом в Кирове. На совещании регионального правительства он ответил на массовые жалобы кировчан по этому поводу.
Прокуратура проведёт проверку после массовых жалоб на запах в центре Кирова
  • РИА Новости

«Я сам живу в центре города и удостоверяю, что в центральной части города был ужасающий запах. Угрозу жизни и здоровью это не несло, но причиняет дискомфорт», — цитирует главу региона progorod43.

Зампредседателя правительства Юрий Терешков отметил, что Министерство охраны экологии периодически проверяет качество воздуха с помощью мобильной лаборатории.

С 26 на 27 мая специалисты уже проводили мониторинг в Ганино и зафиксировали выброс сероводорода, в 1,5 раза превышающий допустимую концентрацию.

Как отмечается, информацию уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

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