Прокуратура проведёт проверку после массовых жалоб на запах в центре Кирова

Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился к прокуратуре с просьбой помочь разобраться с ситуацией с неприятным запахом в Кирове. На совещании регионального правительства он ответил на массовые жалобы кировчан по этому поводу.

«Я сам живу в центре города и удостоверяю, что в центральной части города был ужасающий запах. Угрозу жизни и здоровью это не несло, но причиняет дискомфорт», — цитирует главу региона progorod43.

Зампредседателя правительства Юрий Терешков отметил, что Министерство охраны экологии периодически проверяет качество воздуха с помощью мобильной лаборатории.

С 26 на 27 мая специалисты уже проводили мониторинг в Ганино и зафиксировали выброс сероводорода, в 1,5 раза превышающий допустимую концентрацию.

Как отмечается, информацию уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.