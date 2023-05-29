Прокуратура проведёт проверку после массовых жалоб на запах в центре Кирова
- РИА Новости
«Я сам живу в центре города и удостоверяю, что в центральной части города был ужасающий запах. Угрозу жизни и здоровью это не несло, но причиняет дискомфорт», — цитирует главу региона progorod43.
Зампредседателя правительства Юрий Терешков отметил, что Министерство охраны экологии периодически проверяет качество воздуха с помощью мобильной лаборатории.
С 26 на 27 мая специалисты уже проводили мониторинг в Ганино и зафиксировали выброс сероводорода, в 1,5 раза превышающий допустимую концентрацию.
Как отмечается, информацию уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.