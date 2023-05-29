В Балашихе строительство станции Ольгино для МЦД-4 завершится к сентябрю

Строительство пассажирской инфраструктуры станции Ольгино завершается в Балашихе, сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на РЖД.

Как передает телеканал «360», к сегодняшнему дню уже готова платформа с навесом — она может принимать пассажиров, следующих в Москву и обратно.

Также построили конкорс площадью свыше 2 тыс. кв. м, он обеспечит выход на платформу и соединит улицу Молодой Ленинец с Носовихинским шоссе.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.