В Самаре сообщили о планах построить новую дорогу по аналогии с Московским шоссе
- РИА Новости
Как сообщает sovainfo.ru, протяжённость составит 3,3 км. Полотно будет двухполосным с прилегающими велодорожками.
По предварительным данным, срок окончания строительства — август 2024 года.
Новая дорога нужна для того, чтобы разгрузить полосы движения Московского шоссе и улучшить транспортную доступность жилого микрорайона, который сейчас строится.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.