Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Самаре сообщили о планах построить новую дорогу по аналогии с Московским шоссе

Короткая ссылка
В Самаре анонсировали строительство новой дороги от улицы Ташкентской до переулка Северного, которая станет дублёром Московского шоссе.
В Самаре сообщили о планах построить новую дорогу по аналогии с Московским шоссе
  • РИА Новости

Как сообщает sovainfo.ru, протяжённость составит 3,3 км. Полотно будет двухполосным с прилегающими велодорожками.

По предварительным данным, срок окончания строительства — август 2024 года.

Новая дорога нужна для того, чтобы разгрузить полосы движения Московского шоссе и улучшить транспортную доступность жилого микрорайона, который сейчас строится.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить