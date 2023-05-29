В Самаре сообщили о планах построить новую дорогу по аналогии с Московским шоссе

В Самаре анонсировали строительство новой дороги от улицы Ташкентской до переулка Северного, которая станет дублёром Московского шоссе.

Как сообщает sovainfo.ru, протяжённость составит 3,3 км. Полотно будет двухполосным с прилегающими велодорожками.

По предварительным данным, срок окончания строительства — август 2024 года.

Новая дорога нужна для того, чтобы разгрузить полосы движения Московского шоссе и улучшить транспортную доступность жилого микрорайона, который сейчас строится.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.