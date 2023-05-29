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В Нижегородской области с января по апрель увеличилось число многодетных семей

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В Нижегородской области с января по апрель 2023 года увеличилось число многодетных семей — с 28 553 до 29 211.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на регионального министра социальной политики Игоря Седых. По его словам, рост этого показателя — одно из важных достижений Нижегородской области в реализации национального проекта «Демография». С 2017 года количество многодетных семей в области увеличилось более чем на 7 тыс. человек.

«Основную долю многодетных составляют семьи с тремя детьми — сейчас их уже почти 23 тыс. Свыше 4 тыс. нижегородских семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей — пятерых. Число семей, воспитывающих шестерых детей и более, уже приблизилось к 700», — сообщил министр.

Также в Тюменской области ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет из материнского капитала уже получает 3,5 тыс. семей, сообщает «Тюменская область сегодня».

Такая мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей.

Как напомнили в тюменском отделении Пенсионного фонда, с июня выплата будет доставляться всем семьям в один день — 5-го числа каждого месяца, в этот день будут начислены средства за предыдущий месяц. За май родители получат деньги 5 июня.

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