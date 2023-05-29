В Челябинске загородные лагеря начнут работу до 5 июня

В Челябинске загородные лагеря откроются до 5 июня, а трудовые — с 1 июня. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания вице-мэр города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Его слова приводит URA.RU.

Он уточнил, что загородные лагеря откроются до 5 июня, а трудовые — с 1 июня.

По его словам, уже началась выдача путёвок на первую смену в загородных лагерях для детей из организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«До 5 июня на отдых заедет 795 человек», — рассказал Авдеев.

Кроме того, в Челябинске будут работать 158 городских лагерей на базе школ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.