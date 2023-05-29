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В РСТ отметили заинтересованность российских туристов в поездках в Европу

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения.
В РСТ отметили заинтересованность российских туристов в поездках в Европу
  • РИА Новости

«За прошлый год государства Шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — сообщил он в беседе с «‎Известиями».

Горин также отметил наличие прямого авиасообщения между Россией и Израилем и традиционную популярность этого направления у россиян.

В марте сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

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