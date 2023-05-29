В РСТ отметили заинтересованность российских туристов в поездках в Европу
- РИА Новости
«За прошлый год государства Шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — сообщил он в беседе с «Известиями».
Горин также отметил наличие прямого авиасообщения между Россией и Израилем и традиционную популярность этого направления у россиян.
В марте сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.