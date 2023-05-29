Юрист Красовская рассказала об увеличении размера ряда региональных выплат с 1 июня

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 июня в ряде регионов изменятся размеры некоторых субсидий и компенсаций.

Так, в Краснодарском крае проиндексируют стоимость льготных ежемесячных проездных документов, сообщила она в беседе с Life.ru.

С 1 июня цена на льготный проездной на городской автобус — 370 рублей; на троллейбус — 470 рублей; на трамвай — 470 рублей; на трамвай и троллейбус — 600 рублей; на троллейбус и автобус — 600 рублей; на трамвай и автобус — 600 рублей; на трамвай, троллейбус и автобус — 740 рублей.

Наряду с этим, в Ленинградской области с 1 июня повышается МРОТ — с 16 987 рублей до 17 385.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. То есть их пенсия повысится на 7567,33 рубля, уточнила Красовская.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.