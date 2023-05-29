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Автоэксперт Ракитин посоветовал соблюдать скорость 90—110 км/ч для экономии бензина

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Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, как сэкономить топливо в пути.
Автоэксперт Ракитин посоветовал соблюдать скорость 90—110 км/ч для экономии бензина
  • РИА Новости

«Главный метод экономии топлива — это не гнать без причины, не нажимать «газ в палас», как любят многие наши водители. Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 км/ч достигается оптимальный расход бензина», — сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.

По его словам, установлено также, что скорость ниже 90 км/ч увеличивает расход топлива, а скорость выше 110 км/ч — увеличивает его кратно.

Дорожные знаки на трассах подсказывают водителю, с какой скоростью нужно ехать, чтобы экономно тратить бензин, заключил Ракитин.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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