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В Центре знаний «Машук» в Пятигорске российская и белорусская делегации провели совещание

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Делегации из России и Белоруссии, возглавляемые министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром образования Андреем Иванцом, встретились и провели совещание в Центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Мероприятие прошло в рамках семинар-совещания «ПРОдиалог».

«На повестке сегодняшнего дня программы: презентации лучших практик в сфере образования Республики Беларусь и Российской Федерации, ознакомление с опытом реализации образовательных программ», — сообщил центр «Машук».

12 мая в Москве открылась выставка «История наставничества», посвящённая выдающимся российским деятелям, внёсшим вклад в развитие отечественной педагогики.

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