В Центре знаний «Машук» в Пятигорске российская и белорусская делегации провели совещание
Мероприятие прошло в рамках семинар-совещания «ПРОдиалог».
«На повестке сегодняшнего дня программы: презентации лучших практик в сфере образования Республики Беларусь и Российской Федерации, ознакомление с опытом реализации образовательных программ», — сообщил центр «Машук».
12 мая в Москве открылась выставка «История наставничества», посвящённая выдающимся российским деятелям, внёсшим вклад в развитие отечественной педагогики.