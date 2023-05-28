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В московском торговом центре умер 22-летний мужчина, его знакомого увезли в больницу

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В Москве в торговом центре умер 22-летний мужчина, также госпитализирован молодой человек 2003 года рождения, который был в компании скончавшегося.

Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Инцидент произошёл днём 28 мая.

«22-летний мужчина прибыл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре, где скончался. Кроме того, ещё один мужчина 2003 г. р., которой также находился в этой же компании, госпитализирован. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ресторанном дворике ТЦ «Авиапарк».

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